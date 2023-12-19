Рок-певец Сергей Галанин написал песню о Романе Рудакове из Батайска

Артиста на написание новой композиции вдохновило послание парня, которое он оставил перед своей смертью. Чёрным маркером на кирпиче здания, которое попало под обстрел, Роман написал сообщение тем, кто его найдёт. Батайчанин просил позаботиться о маме, сестре и брате.