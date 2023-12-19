Рок-певец Сергей Галанин написал песню о Романе Рудакове из Батайска

Рок-певец и лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин написал песню о молодом бойце СВО Романе Рудакове из Батайска. Своим творчеством фронтмен поделился с поклонниками в личном микроблоге.
Артиста на написание новой композиции вдохновило послание парня, которое он оставил перед своей смертью. Чёрным маркером на кирпиче здания, которое попало под обстрел, Роман написал сообщение тем, кто его найдёт. Батайчанин просил позаботиться о маме, сестре и брате.
Уже несколько дней эта история доводит до слёз жителей России. Сергей Галанин творчески интерпретировал послание бойца. А прощальные слова стали началом текста рок-композиции.
Военные организовали сбор в помощь семье, а также пообещали исполнить последнюю волю солдата. Кирпич же извлекли из стены, он будет отреставрирован и станет мемориалом.