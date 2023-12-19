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Яркие фото: как Ростов украсили к Новому году

Ростовская область, 18 декабря 2023. DON24.RU. Ростов украсили к Новому году. Как преобразились к празднику парки, скверы и площади донской столицы, запечатлел фотокорреспондент информационного агентства «ДОН 24».
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Так, на пересечении проспекта Буденновского и улицы Пушкинской прохожих радует елка, украшенная гирляндами, шарами и пряничными человечками.

Яркие декорации появились у кинотеатра «Ростов» на улице Большой Садовой.

Украшения разместили и на мосту на проспекте Стачки.

В сказочную территорию превратилась прогулочная зона на улице Пушкинской.

Яркими цифрами 2024 украшен переулок Соборный.

Огромная коробка с подарком в виде новогодней елки появилась в переулке Университетском.

Радуют горожан и яркие декорации на Театральной площади.

В центре города, на площади Советов, теперь по вечерам ярко светится елка и арки в виде снежинок.

В Покровском сквере разместили светящуюся надпись «С Новым годом».

На светящиеся фигуры и елку, украшенную мандаринами из гирлянд, могут полюбоваться горожане в парке Революции.

Яркая елка установлена в парке им. 1 Мая.

Множество праздничных декораций появилось в парке. им. М. Горького. Здесь есть и воздушный шар, и пряничный домик, и елка, и ротонда.