Яркие фото: как Ростов украсили к Новому году

Так, на пересечении проспекта Буденновского и улицы Пушкинской прохожих радует елка, украшенная гирляндами, шарами и пряничными человечками.
Яркие декорации появились у кинотеатра «Ростов» на улице Большой Садовой.
Украшения разместили и на мосту на проспекте Стачки.
В сказочную территорию превратилась прогулочная зона на улице Пушкинской.
Яркими цифрами 2024 украшен переулок Соборный.
Огромная коробка с подарком в виде новогодней елки появилась в переулке Университетском.
Радуют горожан и яркие декорации на Театральной площади.
В центре города, на площади Советов, теперь по вечерам ярко светится елка и арки в виде снежинок.
В Покровском сквере разместили светящуюся надпись «С Новым годом».
На светящиеся фигуры и елку, украшенную мандаринами из гирлянд, могут полюбоваться горожане в парке Революции.
Яркая елка установлена в парке им. 1 Мая.
Множество праздничных декораций появилось в парке. им. М. Горького. Здесь есть и воздушный шар, и пряничный домик, и елка, и ротонда.