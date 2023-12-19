Вечерний@Калининград: паромный диссонанс, балтийский Уроборос и откровения легионера

Ровно две недели потребовалось региональным властям на то, чтобы перейти от призывов везти все грузы на паромах до заявления, что с нового года морским путем в регион будет поступать только «санкционка». Еще так недавно губернатор Антон Алиханов называл стенания неделями живущих в фурах на границе дальнобойщиков «драматизацией ситуации» и говорил, что «у нас есть все возможности для того, чтобы продолжать заниматься собственным снабжением и вывозом продукции с нашей территории». И вот в понедельник министр развития инфраструктуры Евгения Кукушкина рассказывает о том, что с января на ремонт встают сразу два железнодорожных парома и несанкционные грузы лучше сразу нацеливать на сухопутный транзит. Возможно Кукушкиной и Алиханову стоило бы встретиться и как-то сверить показания, потому что когнитивный диссонанс — штука дискомфортная. Особенно когда речь идет о снабжении целого региона с миллионным населением. А теперь к другим, чуть менее шизофазическим новостям уходящего понедельника.