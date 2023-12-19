Елочные базары в Минске 2023: собрали полный список адресов елочных базаров в Минске

В Московском районе елочные базары можно будет найти на пересечении улиц К. Либкнехта и Лермонтова (около здания по улице Лермонтова, 30а), на пересечении улицы Голубева и проспекта Газеты «Правда» (около здания на проспекте Газеты «Правда», 24). Также елочные базары будут работать на проспекте Газеты «Правда», 40; на пересечении улиц Я. Брыля и Гурского, а также на пересечении улиц Есенина и Космонавтов (остановка «Малиновка-1»), улиц Рафиева и Есенина (около поликлиники № 25). Кроме того, елочный базар можно будет посетить на улице Я. Чечота, 7.