Елочные базары в Минске 2023: собрали полный список адресов елочных базаров в Минске

До Нового года, главным атрибутом которого является елка, остается всего ничего. И с 22 декабря 2023 года в Минске на 68 площадках начнут работать елочные базары. По словам заместителя начальника главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Ирины Маслаковой, елочные базары в столице будут работать по 31 декабря. Она обратила внимание на то, что продавцы сами будут устанавливать цены на новогодние деревья, а также режим работы.
Елочные базары будут работать в каждом районе Минска. «Комсомолка» собрала список адресов, который опубликовало агентство «Минск-Новости», где можно будет выбрать елку на новогодние праздники.
Елочные базары 2023, Центральный район
Елочные базары будут работать по улицам Заславская (со стороны пр. Машерова), а также со стороны улицы Мельникайте (в районе остановки общественного транспорта); М. Танка (рядом с магазином «Пинскдрев»). Также елочные базары можно будет посетить на Каховской, 31 (возле кинотеатра «Киев»); Орловская, 64; на пересечении бульвара Шевченко с улицей Осипенко; Старовиленский тракт, 26; Будславская, 2 (около остановки общественного транспорта).
Елочные базары 2023, Советский район
Елочные базары будут работать по улицам Кольцова, 32; Логойский тракт, 7; Л. Беды, 19; Сурганова, 50 (ТЦ «Рига»); Мирошниченко, 3; В. Хоружей, 10; Гамарника, 2; Богдановича, 76.
Фрунзенский район
Во Фрунзенском районе елочные базары будут находиться на Притыцкого, 146 (выход к магазину «Марцiн», станция метро Каменная Горка) и 32 (выход к магазину «Богатырь», станция метро Пушкинская); Я. Мавра, 9а (остановка общественного транспорта); П. Глебки, 5 (остановка общественного транспорта). Кроме того, новогодние деревья можно будет приобрести на Пушкина, 79; М. Лынькова, 99; Лобанка, 26 (остановка общественного транспорта).
Елочные базары 2023, Партизанский район
Елки на новогодние праздники можно будет приобрести на елочных базарах, расположенных по адресам улица Столетова — 2-ой переулок Багратиона (около дома № 17), бульвар Тракторостроителей — Дворец культуры МТЗ (около дома № 24 по улице Долгобродская). Также елочный базар будет работать по улице Долгобродская, 3; Захарова, 77а.
Елочные базары 2023, Ленинский район
В Ленинском районе елочные базары расположатся по проспекту Рокоссовского, 2, 29, 80, 150а; улицам Плеханова, 89; Маяковского, 154, 176; проспект Партизанский, 7; Игуменский тракт, 30.
Елочные базары 2023, Заводской район
Елочный базар будет работать по адресу Ташкентская, 16, корпус 1. Речь идет про остановку общественного транспорта. Еще один базар, где можно будет приобрести новогодние деревья, расположится по адресу улица Нестерова, 49 (остановка общественного транспорта). Также елочные базары можно будет найти по адресу Селицкого, 107; Ангарская, 18, корпус 1 и 36 (остановка общественного транспорта); Бачило, 14 (остановка общественного транспорта); Партизанский проспект, 34, корпус 1 (около почтового отделения, № 107) и 56; Крупская, 6; Гололеда, 15; Ротмистрова, 40. Кроме того, еще один елочный базар будет работать на Варвашени, 1.
Елочные базары 2023, Октябрьский район
Елочные базары в Октябрьском районе будут находиться по улицам Жуковского, 10, корпус 1; Казинца (около дома № 120); Асаналиева, 40; Слонимская (около магазина цветов).
Елочные базары 2023, Московский район
В Московском районе елочные базары можно будет найти на пересечении улиц К. Либкнехта и Лермонтова (около здания по улице Лермонтова, 30а), на пересечении улицы Голубева и проспекта Газеты «Правда» (около здания на проспекте Газеты «Правда», 24). Также елочные базары будут работать на проспекте Газеты «Правда», 40; на пересечении улиц Я. Брыля и Гурского, а также на пересечении улиц Есенина и Космонавтов (остановка «Малиновка-1»), улиц Рафиева и Есенина (около поликлиники № 25). Кроме того, елочный базар можно будет посетить на улице Я. Чечота, 7.
Елочные базары 2023, Первомайский район
Елочные базары можно будет посетить на Толбухина, 12; Волгоградской, 45; Логойском тракте, 36; Я. Коласа, 48; Гинтовта, 12; Руссиянова, 1. Кроме того, елочные базары будут работать по следующим адресам: Калиновского, 55 (возле автостоянки); Никифорова, 3.
Кроме того, новогодние деревья можно будет купить и в Минском лесхозе. Так, это можно сделать на Багратиона, 70 ежедневно по 31 декабря с 10 до 20 часов, но с перерывом на обед.