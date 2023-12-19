«Вот это подстава»: новая большая стройка во Владивостоке «ошарашила» жителей

Масштабная стройка 28-этажного дома развернулась на улице Невельского. Жители Владивостока переживают, что когда стройплощадку перекроют, им негде будет ходить. В этом месте нет тротуаров и переходов. Застройщик обещает в будущем обустроить променад, доступный для всех, а пока сделает временный проход сбоку вдоль улицы Спиридонова. Отмечается, что постройка высотки началась с прорванных труб, которые затопили дорогу перед морозами, а также с вырубки деревьев.