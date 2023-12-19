Прогноз погоды в Приморье на 19 декабря

Во вторник, 19 декабря, Приморье окажется во власти гребня антициклона, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал «Примпогода». Синоптики обещают краю день без осадков, кмеренный ветер возьмет направление с севера и северо-запада, температура воздуха днём −10…-22°C.