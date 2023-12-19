Прогноз погоды в Приморье на 19 декабря

Во вторник, 19 декабря, Приморье окажется во власти гребня антициклона, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал «Примпогода». Синоптики обещают краю день без осадков, кмеренный ветер возьмет направление с севера и северо-запада, температура воздуха днём −10…-22°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха днём −14…-16°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха днём −14…-16°C., в утренние часы −25…-27°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха днём −8…-10°C., в утренние часы −17…-19°C.