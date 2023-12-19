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Прогноз погоды в Приморье на 19 декабря

Синоптики обещают до 22 градусов мороза по краю.
Сейчас в Ричмонде: +10° 6 м/с 43% 749 мм рт. ст. +12°
Источник: PrimaMedia.ru

Во вторник, 19 декабря, Приморье окажется во власти гребня антициклона, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал «Примпогода». Синоптики обещают краю день без осадков, кмеренный ветер возьмет направление с севера и северо-запада, температура воздуха днём −10…-22°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха днём −14…-16°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха днём −14…-16°C., в утренние часы −25…-27°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха днём −8…-10°C., в утренние часы −17…-19°C.