В Хабаровске 19 декабря держатся морозы

Как сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС», похолодание особенно ощущается в Бикинском, Вяземском и имени Лазо районах и в Хабаровске. В регионе в целом без осадков. В Хабаровске ночью −28 −30, днем −22 −24, ветер юго-западный 3−8 м/с.
На юге края ночью −28 −33, днем −19 −24, ветер западный, юго-западный 7−12 м/с. В центральных районах ночью −19 −35, днем −11 −28, ветер различных направлений 2−14 м/с, по побережью местами порывы до 15−20 м/с. Снежно будет в Советско-Гаванском и Ванинском районах.
На севере края небольшой снег ожидается в Тугуро-Чумиканском, Николаевском и Ульчском районах, ночью −22 −33, местами до −45, днем −19 −25, местами до −37, ветер юго-западный, северо-западный 7−14 м/с, по побережью местами порывы до 15−20 м/с.