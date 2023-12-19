В Хабаровске 19 декабря держатся морозы

Как сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС», похолодание особенно ощущается в Бикинском, Вяземском и имени Лазо районах и в Хабаровске. В регионе в целом без осадков. В Хабаровске ночью −28 −30, днем −22 −24, ветер юго-западный 3−8 м/с.