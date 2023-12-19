«Кисуля наша»: эмоциональная встреча приморцев с хозяином тайги попала на видео

Проезжая по дороге, приморцы заметили тигра, который в нескольких метрах от них лежал на снегу и осматривал свои владения. Хищник не показывал никаких признаков агрессии, а впечатленные мужчины тут же достали телефоны, чтобы потом показать ролик своим родным и друзьям.