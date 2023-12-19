«Кисуля наша»: эмоциональная встреча приморцев с хозяином тайги попала на видео

Полосатого хозяина тайги повстречали приморцы вовремя работы на вахте. По словам авторов видео, произошло это в Чугуевском районе. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Проезжая по дороге, приморцы заметили тигра, который в нескольких метрах от них лежал на снегу и осматривал свои владения. Хищник не показывал никаких признаков агрессии, а впечатленные мужчины тут же достали телефоны, чтобы потом показать ролик своим родным и друзьям.
«Вот она кисуля миленькая наша», — комментирует автор видео.
Один из находящихся в машине хотел выйти из салона, но с какой целью, разобрать сложно, ибо его слова перекрывают голоса других мужчин, которые просят его остаться:
«Как прыгнет и съест».
Зарядившись положительными эмоциями от встречи с хищником, приморцы поехали дальше по своим делам.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что в Приморье поймали и доставили в центр реабилитации тигра, который задавил несколько собак в Дмитриевке. Оказалось, что хищник болен, также у него диагностировали перелом.