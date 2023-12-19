Гендиректор ФК «Енисей» уехал в Москву договариваться о трансфере главного тренера

Генеральный директор «Енисея» обсуждает в Москве контракт с Дмитрием Кузнецовым.
В последние дни в футбольных кругах ходило много слухов о том, возглавит ли тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов «Енисей». Новый генеральный директор красноярцев Дмитрий Федосеев подлил масла в огонь, заявив в интервью местным телевизионщикам о возможном возвращении Штейнбрейхера.
Три дня назад прошла информация, что Кузнецов отказался от варианта со «львами». Но на самом деле, Федосеев сейчас в Москве и встречался с Кузнецовым, где передал ему контракт на изучение, сообщает блогер Сергей Ильев.
Для Кузнецова «Енисей» может стать отличным трамплином для повышения тренерского статуса. Из Медиалиги сразу в Лучшую лигу мира.
Отметим, что «Енисей» от зоны вылета отделяют всего 4 очка.