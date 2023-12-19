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В Приморье увеличен прожиточный минимум для населения

Выплаты по новой ставке начнутся в 2024 году.
Источник: Primgazeta.ru

Постановлением правительства Приморского края установлены величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Приморского края на 2024 год.

Выплаты будут производиться по следующим параметрам:

Ознакомиться с постановлением правительства Приморского края № 871-пп можно в «Приморской газете» № 99 (2139).

— на душу населения — 18389 ₽ (ранее — 18152 ₽);

 — для трудоспособного населения — 20044 ₽ (ранее — 19876 ₽);

 — для пенсионеров — 15815 ₽ (ранее — 15611 ₽);

 — для детей — 19029 ₽ (ранее — 18938 ₽).