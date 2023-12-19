В Приморье увеличен прожиточный минимум для населения

Постановлением правительства Приморского края установлены величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Приморского края на 2024 год.
Выплаты будут производиться по следующим параметрам:
Ознакомиться с постановлением правительства Приморского края № 871-пп можно в «Приморской газете» № 99 (2139).
— на душу населения — 18389 ₽ (ранее — 18152 ₽);
— для трудоспособного населения — 20044 ₽ (ранее — 19876 ₽);
— для пенсионеров — 15815 ₽ (ранее — 15611 ₽);
— для детей — 19029 ₽ (ранее — 18938 ₽).