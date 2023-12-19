Хабаровчанка лишилась машины из-за коммунальных долгов

В Хабаровском крае специалисты ДЭК и ГУФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО продолжают регулярные совместные рейдовые мероприятия в целях взыскания задолженности за электрическую и тепловую энергию. Внушительные долги населения вынуждают идти на крайние меры: судебные приставы-исполнители производят аресты автомобилей и имущества неплательщиков, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В зимний период особенно важно избежать внештатных ситуаций и обеспечить бесперебойную подачу ресурсов в квартиры и дома жителей Хабаровского края.
В Хабаровске состоялся очередной рейд на парковке возле торгового центра в Индустриальном районе. Службой судебных приставов с помощью программного комплекса «Дорожный пристав» проверялись автотранспортные средства и выявлялись должники за тепловую и электрическую энергию. После сканирования государственного номера в программном комплексе отображается фамилия и имя собственника автомашины и имеющаяся задолженность по исполнительному производству.
— Вернуть свое автотранспортное средство собственница сможет только после полной оплаты имеющегося долга. В случае непогашения задолженности в течение 10 дней, автомобиль будет передан на реализацию, а вырученные средства пойдут на оплату долгов по всем исковым требованиям, — отметила начальник управления правового обеспечения ПАО «ДЭК» по территории Хабаровского края Евгения Колесникова.
Напомним, что в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае уклонения неплательщиков от уплаты задолженности, Судебные приставы вправе применить к ним все меры принудительного исполнения, в том числе арест имущества и банковских счетов, запрет на совершение сделок с недвижимостью и автотранспортом, запрет выезда заграницу.
В настоящее время на исполнении в отделах судебных приставов по Хабаровскому краю находится более 57 тыс. исполнительных производств о взыскании задолженности за электрическую и тепловую энергию, 22 тыс. жителей Хабаровского края ограничено право выезда за пределы Российской Федерации, на автотранспортные средства наложено 27 арестов.
Рейдовые мероприятия будут проводиться во всех крупных городах края до конца декабря. Хабаровскэнергосбыт рекомендует своим клиентам не доводить ситуацию до применения крайних мер и войти в Новый год без долгов и неприятностей! Погасить задолженность за электроэнергию, горячую воду и отопление необходимо до 28 декабря. Получить консультацию и узнать о наличии задолженности за потребленные энергоресурсы можно в Едином контакт-центре ДЭК по телефону: 8−800−234−77−77 (звонок бесплатный) и в любом офисе компании.