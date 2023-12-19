Хабаровчанка лишилась машины из-за коммунальных долгов

Рейдовые мероприятия будут проводиться во всех крупных городах края до конца декабря. Хабаровскэнергосбыт рекомендует своим клиентам не доводить ситуацию до применения крайних мер и войти в Новый год без долгов и неприятностей! Погасить задолженность за электроэнергию, горячую воду и отопление необходимо до 28 декабря. Получить консультацию и узнать о наличии задолженности за потребленные энергоресурсы можно в Едином контакт-центре ДЭК по телефону: 8−800−234−77−77 (звонок бесплатный) и в любом офисе компании.