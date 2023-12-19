Морозы до −41 ожидаются в некоторых районах Иркутской области 19 декабря

До Нового года осталось меньше двух недель. Жители Приангарья суетятся в поисках подарков родным и близким. К счастью, аномальные морозы отступили из областной столицы. Однако, потеплело лишь на несколько градусов. Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 19 декабря 2023 года.