Морозы до −41 ожидаются в некоторых районах Иркутской области 19 декабря

До Нового года осталось меньше двух недель. Жители Приангарья суетятся в поисках подарков родным и близким. К счастью, аномальные морозы отступили из областной столицы. Однако, потеплело лишь на несколько градусов. Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 19 декабря 2023 года.
Погода в Иркутске 19 декабря
— По области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, туман. Ветер северо-западный, юго-западный 5−10 м/с, температура −24…-29, в пониженных формах рельефа −34…-39, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья −18…-23, в Киренском, верхнеленских, северо-восточных районах −36…-41, местами −28…-33 градуса, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Погода в Иркутске 19 декабря 2023 года будет с небольшим снегом. Ветер северо-западный 3−8 м/с, температура −25…-27.
Кроме того, на Байкале местами ожидаются сильные порывы ветра до 27 м/с при температуре до −26 градусов.