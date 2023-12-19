22 декабря новосибирцы проспят самую длинную ночь в 2023 году

Это будет самая длинная ночь 2023 года, которую жители Новосибирска смогут провести в постели. Она будет длиться 6 часов 59 минут. Световой день будет продолжаться столько же.
Уже 23 декабря световой день начнет увеличиваться.
Согласно народным приметам в день зимнего солнцестояния Запрещено унывать, плакать, и лениться, а также пускать любой негатив в свою жизнь. Не стоит надевать темную одежду.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске в день летнего солнцестояния 21 июня будут водить хороводы и лепить ангелов.