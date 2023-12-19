«Мусорный» оператор в Хабаровске опроверг информацию об обысках в организации

Сообщалось, что сотрудники силовых ведомств изымали документацию. Время спустя сам регоператор опроверг информацию также в соцсети:
«Данная информация не соответствует действительности. Обыски с изъятием документов силовыми ведомствами в отношении регионального оператора не проводились. Ежегодно компания проходит десятки различных проверок контрольно-надзорных органов, начиная от Министерства ЖКХ Хабаровского края, Главного управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края и заканчивая прокуратурами всех уровней».
Комментарии силовых структур по этой ситуации не поступали. Ранее сообщалось, что мусорная реформа прошла в разрез с интересами граждан-потребителей услуги. Активисты обратились в суд с целью оспорить самый высокий «мусорный» тариф.