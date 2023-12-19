До конца декабря в маршрутках Новосибирска подорожает проезд

Также с 23 декабря увеличится стоимость проезда на маршрутках перевозчиков ООО «ПАТП-1118» и ООО «ПАТП 1118». В маршрутке № 13 и № 90 поднимется цена до 40 рублей, в № 10 и № 24 до 45 рублей, в № 8, № 38, № 87 стоимость проезда поднимется до 50 рублей и в № 65 до 55 рублей.