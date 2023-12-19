В ВОЗ рассказали, как COVID-19 продолжает мутировать

«Коронавирус был обнаружен 4 года назад и продолжает циркулировать. И становится ясно, что вирус адаптировался к человеческой популяции, чтобы продолжать свое существование. С наступлением зимы в Европе и Центральной Азии другие респираторные патогены стали циркулировать вместе с COVID-19. И коронавирус все еще широко распространен, вызывая тяжелые заболевания и смерть», — сказала она.
По словам Вуйнович, примерно в половине стран, предоставляющих данные в ВОЗ о госпитализации, наблюдаются тенденции роста, в частности, в Финляндии, Словакии, Италии.
«Как мы видим, вирус все еще мутирует и все еще наносит ущерб нашим жизням», — подчеркнула Вуйнович.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что коронавирус продолжает меняться, но новые штаммы не отличаются агрессивностью. Он уточнил, что есть определенные изменения в скорости распространения вируса, но они не критичны.