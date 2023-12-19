Главная городская ёлка Красноярска готова зажечь праздничные огни

Кроме того, скульпторы завершили работу над созданием необычного ограждения у ёлки: её окружают 33 ледяных богатыря из поэмы «Руслан и Людмила» Александра Пушкина. У входной группы городка уже стоят резные ворота. Вскоре здесь установят ледовые блоки для трёхметровых фигур Деда Мороза и Снегурочки.