Главная городская ёлка Красноярска готова зажечь праздничные огни

Накануне специалисты провели техническую отладку световых сценариев подсветки ёлки и светового оборудования. Новогоднюю конструкцию украшают 55 тысяч LED-источников, которые соединяются в светодиодные пиксельные экраны, позволяющие транслировать различные светодинамические сценарии.
Кроме того, скульпторы завершили работу над созданием необычного ограждения у ёлки: её окружают 33 ледяных богатыря из поэмы «Руслан и Людмила» Александра Пушкина. У входной группы городка уже стоят резные ворота. Вскоре здесь установят ледовые блоки для трёхметровых фигур Деда Мороза и Снегурочки.
Всего в Татышев-парке появится 17 ледовых композиций и 7 горок: 3 больших, 2 средних — для ребят помладше и 2 горки для малышей.
Все фигуры будут оборудованы световой иллюминацией, которая будет включаться автоматически вместе с уличным освещением.
Праздничное открытие главной городской ёлки на острове Татышев состоится в 20:00 28 декабря.