Новокузнечане раскритиковали проект строительства Южной автомагистрали, который направили на госэкспертизу. По сообщению Сергея Кузнецова, в марте следующего года власти планируют получить положительное заключение.
«Этот проект ничем не отличается от ныне существующего, в то время как в нём имеются существенные недостатки: основная проблема — узел выезда на улицу Транспортная и пространство под жд путями. Виадук очень низко расположен, там постоянно застревают фуры и тем самым образуют пробки! Кроме того, это место проезда нужно углубить и воду из этой ямы отвести. Расширение до полноценного 2-х полосного движения от виадука до таксопарка тоже можно было бы рассмотреть и сделать кольцевое движение в повороте на мелькомбинат», — пишет новокузнечанка Оксана.
Продолжительность работ составит не менее трёх лет и пройдёт в три этапа: 1. Улица Нижнепролетарская, 2. Ул. Пролетарская, 3. Развязка ул. Вокзальная — пер. 2-ой Андреевский. Финансирование объекта предусмотрено только на 2024 год и составит 1 млрд. рублей (общая стоимость работ — около 2,5 млрд. рублей).