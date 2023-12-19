Новокузнечане раскритиковали проект строительства Южной автомагистрали

«Этот проект ничем не отличается от ныне существующего, в то время как в нём имеются существенные недостатки: основная проблема — узел выезда на улицу Транспортная и пространство под жд путями. Виадук очень низко расположен, там постоянно застревают фуры и тем самым образуют пробки! Кроме того, это место проезда нужно углубить и воду из этой ямы отвести. Расширение до полноценного 2-х полосного движения от виадука до таксопарка тоже можно было бы рассмотреть и сделать кольцевое движение в повороте на мелькомбинат», — пишет новокузнечанка Оксана.