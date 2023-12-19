В Красноярском крае вновь завоют сирены

В Красноярском крае протестируют систему оповещения населения. Об этом предупредили в Центре по ГО и ЧС региона.
21 декабря состоятся комплексные испытания модернизированной региональной системы оповещения населения в 30 районах края, в том числе и в Красноярске. Точки звукового оповещения включат кратковременно один раз — с 10:30 до 11:00.
В Центре сообщили: в этом году в Красноярском крае было построено 118 новых точек звукового оповещения населения.
Добавим, на сегодняшний день в Красноярске 28 точек оповещения. До этого систему проверяли в начале декабря.