Режим повышенной готовности вновь ввели в Приангарье из-за сильных морозов

В связи с установлением на территории Иркутской области сильных морозов, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения Иркутской области и объектов экономики постановляю ввести на территории Иркутской области режим функционирования повышенной готовности, — говорится в документе.
В указе отмечается, что МинЖКХ региона должно организовать работы по созданию нормативных запасов топлива для обеспечения бесперебойной работы объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Кроме этого необходимо организовать своевременное приведение в готовность сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах жизнеобеспечения и социально значимых объектах. Министерство транспорта Приангарья должно обеспечить готовность сил и средств реагирования на ухудшению дорожно-транспортной остановки.
По данным ГУ МЧС России по Иркутской области, 19 и 20 декабря местами в западных, центральных и южных районах региона ожидаются сильные морозы с минимальными температурами воздуха до −42 градусов. В Иркутске в эти же дни ожидается аномально холодная погода. Среднесуточная температура в областном центре будет на 11−13 градусов ниже климатической нормы.
Ранее режим повышенной готовности уже вводили в Приангарье из-за сильных морозов. Он действовал с 8 до 15 декабря.