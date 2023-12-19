Режим повышенной готовности вновь ввели в Приангарье из-за сильных морозов

В указе отмечается, что МинЖКХ региона должно организовать работы по созданию нормативных запасов топлива для обеспечения бесперебойной работы объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Кроме этого необходимо организовать своевременное приведение в готовность сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах жизнеобеспечения и социально значимых объектах. Министерство транспорта Приангарья должно обеспечить готовность сил и средств реагирования на ухудшению дорожно-транспортной остановки.