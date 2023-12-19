По Свердловскому округу Иркутска гуляет рысь

В Свердловском округе Иркутска камеры видеонаблюдения, установленные на территории одной из организаций, зафиксировали весьма необычного посетителя — в гости к работникам вознамерилась заглянуть рысь, сообщает ИА «ТК Город».
Сторож немедленно попросил помощи у полицейских.
Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, наряд, выехавший на место, убедился, что «зверь свободно прогуливался по территории». Но найти и поймать хищника семейства кошачьих не удалось.
В связи с этим правоохранители «предостерегают местных жителей от необдуманных действий при встрече с хищным зверем».
К слову, напомним, это уже не первый в текущем месяце случай выхода к людям диких животных. Так, примерно неделю назад жители поселка Невон Усть-Илимского района рассказывали, что у них по улицам гулял, пытаясь найти еду, сильно оголодавший медведь-подросток.