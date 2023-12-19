По Свердловскому округу Иркутска гуляет рысь

К слову, напомним, это уже не первый в текущем месяце случай выхода к людям диких животных. Так, примерно неделю назад жители поселка Невон Усть-Илимского района рассказывали, что у них по улицам гулял, пытаясь найти еду, сильно оголодавший медведь-подросток.