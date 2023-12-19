Злостного алиментщика направили на обязательные работы в Иркутской области

Обязательные работы за неуплату алиментов позволили жителю Иркутской области трудоустроиться. Ранее мужчина долгое время не перечислял деньги на содержание детей — у него накопилась задолженность. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУФССП по Иркутской области.