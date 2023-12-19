Злостного алиментщика направили на обязательные работы в Иркутской области

Обязательные работы за неуплату алиментов позволили жителю Иркутской области трудоустроиться. Ранее мужчина долгое время не перечислял деньги на содержание детей — у него накопилась задолженность. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУФССП по Иркутской области.
Судебный пристав-исполнитель привлек гражданина к административной ответственности. Впоследствии суд назначил должнику обязательные работы.
«Пристав направил должника на работу в МУП. Во время отбывания административного наказания, должник зарекомендовал себя как ответственный работник и хороший специалист, поэтому ему предложили дальнейшее официальное трудоустройство», — уточнили в пресс-службе.
Теперь дети будут получать алиментные платежи вовремя.