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Злостного алиментщика направили на обязательные работы в Иркутской области

Мера способствовала официальному трудоустройству.
Источник: Кrasnoyarskmedia.ru

Обязательные работы за неуплату алиментов позволили жителю Иркутской области трудоустроиться. Ранее мужчина долгое время не перечислял деньги на содержание детей — у него накопилась задолженность. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУФССП по Иркутской области.

Судебный пристав-исполнитель привлек гражданина к административной ответственности. Впоследствии суд назначил должнику обязательные работы.

«Пристав направил должника на работу в МУП. Во время отбывания административного наказания, должник зарекомендовал себя как ответственный работник и хороший специалист, поэтому ему предложили дальнейшее официальное трудоустройство», — уточнили в пресс-службе.

Теперь дети будут получать алиментные платежи вовремя.