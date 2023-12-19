В Междуреченске компания погасила свыше 4 млн долгов по зарплате

В Междуреченске с 1 января не проиндексировали и зарплату сотрудникам двух шахт, обогатительной фабрики и разреза. После представления руководителю от прокурора более пяти тысячам угольщиков увеличили заработок. Распадская угольная компания прокомментировала повышение зарплат.