В Междуреченске компания погасила свыше 4 млн долгов по зарплате

В Междуреченске ООО «Промтехстрой» погасило долги по зарплате, которые составляли больше 4 млн рублей. Компания не выплатила деньги за октябрь 78 работникам.
Местная прокуратура внесла руководителю общества преставление, после чего он погасил задолженность по оплате труда. Также в отношении организации возбудили дело об административном правонарушении.
В Междуреченске с 1 января не проиндексировали и зарплату сотрудникам двух шахт, обогатительной фабрики и разреза. После представления руководителю от прокурора более пяти тысячам угольщиков увеличили заработок. Распадская угольная компания прокомментировала повышение зарплат.