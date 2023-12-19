Когда от Приангарья отступят морозы, рассказали синоптики. Спойлер — скоро

«21 декабря теплый воздух из районов Западной Сибири начнет отодвигать холодную арктическую воздушную массу на восток, мы окажемся в зоне теплого фронта, поэтому температура должна повыситься на 8−10 градусов. Уже в ночь мы ожидаем температуру воздуха от 27 до 29 градусов ниже нуля, днем — потепление до минус 15−17. Дальше тенденция такова, что будет становиться все теплее. В субботу и воскресенье дневные температуры могут составлять 8−10 градусов ниже нуля», — сказала Янькова (цитата ИрСити).