Когда от Приангарья отступят морозы, рассказали синоптики. Спойлер — скоро

По словам начальника Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Юлии Яньковой, потерпеть жителям региона нужно еще несколько дней.
Как и предупреждали в региональном МЧС, во вторник и среду — 19 и 20 декабря — на всей территории Иркутской области будет очень холодно. Местами, в западных и центральных районах, столбик термометров может опуститься до минус 37 — 42 градусов. В Иркутске среднесуточная температура будет на 11−13 градусов ниже климатической нормы.
Но уже в четверг можно рассчитывать на потепление:
«21 декабря теплый воздух из районов Западной Сибири начнет отодвигать холодную арктическую воздушную массу на восток, мы окажемся в зоне теплого фронта, поэтому температура должна повыситься на 8−10 градусов. Уже в ночь мы ожидаем температуру воздуха от 27 до 29 градусов ниже нуля, днем — потепление до минус 15−17. Дальше тенденция такова, что будет становиться все теплее. В субботу и воскресенье дневные температуры могут составлять 8−10 градусов ниже нуля», — сказала Янькова (цитата ИрСити).