Обед снежного барса из Новосибирского зоопарка попал на видео

В Новосибирском зоопарке обед снежного барса Саяна попал на видео. Ролик опубликовала постоянная посетительница учреждения Анна Новикова.
Сначала Саян сидел у миски и оглядывался по сторонам. Потом он начал кушать. После Ирбис решил немного пройтись, параллельно зевая и отряхиваясь.
В Новосибирском зоопарке снежные барсы содержатся почти 50 лет. Ирбиса Нарину привезли 12 лет назад из Швеции, Саяна — из Москвы. Сейчас ему 5 лет. За все время в зоопарке Новосибирска родилось более 35 детенышей снежного барса.
Ирбисы считаются самыми скрытными представителями кошачьих. Они живут исключительно в горных массивах Центральной Азии, в горах Алтае-Саянской горной системы. Точное количество ирбисов неизвестно, это исчезающий вид, занесенный в Красную книгу МСОП, Красную книгу РФ, в приложение 1 Конвенции о международной торговле. Самая большая опасность для них — браконьеры. Помимо прямой охоты на них они часто становится жертвой проволочных петель для ловли кабарги, волка или лисицы.
«Снежные барсы, перемещаясь по звериным тропам, попадают в эти варварские ловушки. Все страны, на территории которых приходится ареал этой кошки, участвуют в охранных программах. Новосибирский зоопарк также участвует в программе сохранения снежных барсов», — сообщается в соцсетях учреждения.