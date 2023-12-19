Обед снежного барса из Новосибирского зоопарка попал на видео

В Новосибирском зоопарке снежные барсы содержатся почти 50 лет. Ирбиса Нарину привезли 12 лет назад из Швеции, Саяна — из Москвы. Сейчас ему 5 лет. За все время в зоопарке Новосибирска родилось более 35 детенышей снежного барса.