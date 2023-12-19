Метель, снегопад и плюсовая температура ожидаются в Башкирии в ближайшие дни

В середине недели, 20 декабря, в регион придет метель. Сильные порывы ветра и обильные осадки ухудшат ситуацию на дорогах. Также синоптики прогнозируют налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедицу. Температура воздуха же поднимется и вовсе до +1 градуса.