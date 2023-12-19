Метель, снегопад и плюсовая температура ожидаются в Башкирии в ближайшие дни

В Башкирии ожидается опасная погода. Это следует из прогноза синоптиков республиканского гидрометеоцентра.
В середине недели, 20 декабря, в регион придет метель. Сильные порывы ветра и обильные осадки ухудшат ситуацию на дорогах. Также синоптики прогнозируют налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедицу. Температура воздуха же поднимется и вовсе до +1 градуса.
— Завтра, 20 декабря, ожидается ветер юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью −5,-10°, днем −4,+1°, -сказали метеорологи.
В четверг, 21 декабря, будет еще теплее, но характер погоды не изменится.
— Столбик термометра ночью опустится до 0,-5°, днем поднимется −3,+2°, — говорится в прогнозе.