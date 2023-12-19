Житель Перми умер, пытаясь отсудить свою пенсию у ПФР

«Истец обратился в суд с иском к ответчику с требованием о признании отказа в пересмотре пенсии незаконным. Производство по гражданскому делу по иску истца к отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации в Пермском крае о признании отказа в пересмотре пенсии незаконным прекратить в связи со смертью истца», — говорится в решении.