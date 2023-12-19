Национальный модернизм, крылатые быки и висячие дворы: на ВДНХ пройдет цикл лекций об архитектуре бывших стран СССР

Армения в 1960—1970-е годы из традиционно аграрной страны превратилась в мощный промышленный и научный центр Советского Союза. Было создано много новых городов, а также значительно перестроены уже существующие: Мецамор, Раздан, Аштарак и другие. Как в них, так и в самом Ереване удалось реализовать множество крупных архитектурных проектов. Характерная черта армянского модернизма — поэтичность, лиризм, вдумчивая работа с прошлым страны. Здесь уже в 1960-е годы появлялись памятники, в которых выражены глубинные национальные черты, архаические и религиозные мотивы. О самых ярких произведениях армянского модернизма и его главных героях пойдет речь на встрече.