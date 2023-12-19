Национальный модернизм, крылатые быки и висячие дворы: на ВДНХ пройдет цикл лекций об архитектуре бывших стран СССР

20 декабря на ВДНХ начинается совместный проект главной выставки страны и образовательной компании «Глазами инженера» — «Модернизм в республиках СССР в национальных павильонах ВДНХ». В программе пять лекций, которые будут посвящены строительному искусству Еревана, Алма-Аты, Ташкента, Минска и Баку. Их прочтут известные историки архитектуры, каждое мероприятие будет проходить в национальных павильонах Армении, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и Азербайджана. Для участия необходима предварительная регистрация.
Первой темой станет архитектура 1960−1980-х годов. В эту эпоху Советский Союз переживал один из крупнейших экономических подъемов в своей истории. По всей стране, и прежде всего в союзных республиках, появилось большое количество уникальных объектов. С одной стороны, они отражали ценности интернационализма, прогресса, устремленности в будущее, а с другой — в них окрепшие союзные республики стремились выразить свою национальную идентичность.
Первая лекция «Эпос и космос. Архитектура казахского модернизма» состоится 20 декабря в 19:00 в выставочно-торговом центре Республики Казахстан (павильон № 11). Города этой страны большей частью сформировались в советское время, особенно в эпоху модернизма, когда активно застраивалась Алма-Ата и крупные промышленные центры, например Караганда. При первом секретаре Центрального комитета Коммунистической партии Казахстана Динмухамеде Кунаеве в 1960—1980-х годах сформировалась казахская архитектурная школа, и в проектах эпохи модернизма здесь очень ярко проявилось национальное начало.
На лекции речь пойдет о казахском модернизме на примере Алма-Аты — бывшей столицы республики. Гости узнают об этом архитектурном направлении, о том, какие течения существовали в рамках него, чем отличаются брутализм, экспрессионизм и регионализм, какие самые запоминающиеся постройки были созданы в Алма-Ате и где еще можно найти яркие примеры модернизма в Казахстане.
Лекцию прочитает Айрат Багаутдинов, историк архитектуры, экскурсовод, руководитель компании «Глазами инженера».
Следующая лекция цикла «Крылатые быки и бруталистские башни. Архитектура армянского модернизма» пройдет в выставочно-торговом центре Республики Армения (павильон № 68). Ее также прочитает Айрат Багаутдинов.
Армения в 1960—1970-е годы из традиционно аграрной страны превратилась в мощный промышленный и научный центр Советского Союза. Было создано много новых городов, а также значительно перестроены уже существующие: Мецамор, Раздан, Аштарак и другие. Как в них, так и в самом Ереване удалось реализовать множество крупных архитектурных проектов. Характерная черта армянского модернизма — поэтичность, лиризм, вдумчивая работа с прошлым страны. Здесь уже в 1960-е годы появлялись памятники, в которых выражены глубинные национальные черты, архаические и религиозные мотивы. О самых ярких произведениях армянского модернизма и его главных героях пойдет речь на встрече.
Лекция «Орнамент, бетон и висячие дворы. Архитектура модернизма в Ташкенте» пройдет в выставочно-культурном и экспозиционном центре Республики Узбекистан (павильон № 66). Вернувший себе статус столицы в конце 1920-х город полностью преобразился в советское время, особенно в эпоху модернизма. Немалую роль сыграло землетрясение 1966 года. После трагедии весь Советский Союз помогал восстанавливать разрушенный город. Вместе с тем, как и в остальных республиках Центральной Азии, здесь к 1960-м годам сформировалась собственная архитектурная школа.
Все это создало интересный двойственный облик Ташкента, в котором соседствуют интернациональные и национальные постройки, созданные узбекскими архитекторами и гостями города. Об этом и не только расскажет Ольга Казакова, историк архитектуры, кандидат искусствоведения, сооснователь и директор Института модернизма.
Лекция «Минск. Интернациональное лицо идеального социалистического города» состоится в Выставочно-торговом центре Республики Беларусь (павильон № 18). Разрушительные последствия Второй мировой войны почти полностью уничтожили старый Минск. На протяжении второй половины XX века архитекторы и градостроители пытались создать в нем идеальный социалистический город. В 1960-е, с началом эпохи советского модернизма, он претерпел еще одну кардинальную смену архитектурной парадигмы, которая в совокупности с быстрым промышленным ростом Белорусской ССР способствовала трансформации Минска в самую динамично развивающуюся республиканскую столицу СССР.
На примере Минска можно будет обсудить, какой путь прошла архитектура модернизма в Белорусской ССР, влияние чего она на себе испытала и как сама, в свою очередь, отразилась на облике современного города. Слушатели посмотрят на наиболее интересные модернистские здания Минска, а лектор расскажет, какими средствами воплощались в архитектуре национальные мотивы. Лекцию прочитает Виктория Успенская, культуролог, гид-переводчик Музеев Московского Кремля, Новодевичьего монастыря, Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.
Лекция «Древний город и промышленный центр. Советская архитектура Баку» пройдет в выставочно-торговом центре Азербайджанской Республики (павильон № 14). Баку является единственной столицей республики бывшего Советского Союза с обширным приморским пространством. Поэтому вся позднесоветская застройка расположена на довольно сложном рельефе, спускающемся к бухте Каспийского моря. Благодаря богатству ресурсов, в частности нефтяному производству, модернизм стал ярко формировать новые районы, площади и административные доминанты, деликатно обрамляющие исторический центр азербайджанской столицы.
О самых ярких произведениях модернизма в Баку и его связи с предшествующими архитектурными эпохами расскажет Инна Крылова, историк, культуролог, директор Школы наследия, член координационного совета Межрегионального союза экскурсоводов и экспертного совета по промышленному наследию при Агентстве по управлению и использованию памятников истории и культуры Министерства культуры Российской Федерации, старший научный сотрудник Музея Москвы.
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