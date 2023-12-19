Собянин: На выставке-форуме «Россия» стартовала программа «Новый год в Москве»

23 декабря состоится встреча с хореографом Егором Дружининым, а 24 декабря — с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Аделиной Сотниковой. Кроме того, гости форума-выставки могут посетить квартирник актеров московских театров «Новогодняя сказка». Он пройдет с 26 по 31 декабря.