Собянин: На выставке-форуме «Россия» стартовала программа «Новый год в Москве»

Для гостей Международной выставки-форума «Россия» подготовили тематическую программу «Новый год в Москве». Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.
«Приглашаем всех на концерты, встречи со звездами, театральные представления и мастер-классы в пространстве Москвы в павильоне № 75 на ВДНХ», — отметил мэр Москвы.
23 декабря состоится встреча с хореографом Егором Дружининым, а 24 декабря — с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Аделиной Сотниковой. Кроме того, гости форума-выставки могут посетить квартирник актеров московских театров «Новогодняя сказка». Он пройдет с 26 по 31 декабря.
Посетители выставки смогут узнать много интересного о новогодних традициях столицы. Подробнее обо всех событиях в пространстве Москвы — по ссылке.
Программа продлится до 14 января.