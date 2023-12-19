Температурные качели не дают расслабиться красноярским коммунальщикам

При морозах грунт стремительно промерзает, при этом из-за различного состава почвы и разных поверхностей (газон, дорога, дом) происходит это неравномерно. Так, под дорожным полотном глубина промерзания за 10 дней увеличилась с 50 см до 150 см. Температурные качели приводят к подвижке грунта, он увеличивается и начинает давить на трубы, из-за чего повышается вероятность повреждений трубопровода.
В большей степени подвижки грунта оказывают воздействие на стальные и чугунные водоводы. Поэтому в последние годы «КрасКом» применяет пластичные полиэтиленовые трубы, сохраняющие целостность даже во время землетрясений при условии качественно выполненной сварки.
Бригады «КрасКом» работаю в режиме 24/7 и в кратчайшие сроки стремятся выполнить аварийно-восстановительные работы.
Заявки об утечках воды диспетчерская служба «КрасКом» принимает круглосуточно по телефону: 211−39−63.