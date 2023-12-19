Температурные качели не дают расслабиться красноярским коммунальщикам

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Еще вчера в Красноярске были морозы, а уже сегодня на улице теплеет. Однако последствия холодов продолжат влиять на работу подземных коммуникаций даже при ожидаемом в субботу нуле градусов. «КрасКом» работает в режиме повышенной готовности, чтобы оперативно реагировать на возможные технологические нарушения на сетях.