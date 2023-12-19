Сильный ветер и дождь ожидаются в Беларуси во вторник

В Минске и Бресте столбик термометра поднимется во вторник до отметки +6…+8°C. В этих городах сегодня будет в основном облачно. В белорусской столице временами пройдет небольшой дождь, в Бресте также ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-западный 5−10 м/с, в Минске с порывами до 14 м/с, в Бресте — до 12 м/с.