Сильный ветер и дождь ожидаются в Беларуси во вторник

МИНСК, 19 дек — Sputnik. Во вторник на отдельных участках дорог Беларуси сохранится гололедица, днем местами по стране ожидается усиление ветра порывами до 15−18 м/с, сообщили в Белгидромете.
Дневная температура воздуха составит +2…+8°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что сильный ветер может стать причиной повреждения и обрыва линий связи и электропередач, нарушения электроснабжения. Также он может повредить и даже обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий, сооружений и привести к падению деревьев.
Гололедица в свою очередь затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.
Прогноз погоды по регионам
В Минске и Бресте столбик термометра поднимется во вторник до отметки +6…+8°C. В этих городах сегодня будет в основном облачно. В белорусской столице временами пройдет небольшой дождь, в Бресте также ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-западный 5−10 м/с, в Минске с порывами до 14 м/с, в Бресте — до 12 м/с.
В Гомеле и Гродно схожие погодные условия: облачно, кратковременный дождь, +5…+7°C, ветер юго-западный 5−10 м/с, в Гродно с порывами до 14 м/с.
В Витебске и Могилеве температура воздуха днем составит +4…+6°C. В этих областных центрах во вторник также ожидается облачная погода и временами дождь. Ветер юго-западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с.