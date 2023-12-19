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Сильный ветер и дождь ожидаются в Беларуси во вторник

Синоптики объявили в стране на вторник желтый уровень опасности, это значит, что в отдельных районах ожидаются неблагоприятные метеорологические явления.
Сейчас в Ричмонде: +7° 7 м/с 39% 751 мм рт. ст. +12°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 дек — Sputnik. Во вторник на отдельных участках дорог Беларуси сохранится гололедица, днем местами по стране ожидается усиление ветра порывами до 15−18 м/с, сообщили в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, сегодня будет преобладать облачная погода, на большей части территории страны пройдут дожди. Утром местами возможен слабый туман. Ветер юго-западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с, днем местами порывы могут достигать до 15−18 м/с.

Дневная температура воздуха составит +2…+8°С.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что сильный ветер может стать причиной повреждения и обрыва линий связи и электропередач, нарушения электроснабжения. Также он может повредить и даже обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий, сооружений и привести к падению деревьев.

Гололедица в свою очередь затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.

Прогноз погоды по регионам

В Минске и Бресте столбик термометра поднимется во вторник до отметки +6…+8°C. В этих городах сегодня будет в основном облачно. В белорусской столице временами пройдет небольшой дождь, в Бресте также ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-западный 5−10 м/с, в Минске с порывами до 14 м/с, в Бресте — до 12 м/с.

В Гомеле и Гродно схожие погодные условия: облачно, кратковременный дождь, +5…+7°C, ветер юго-западный 5−10 м/с, в Гродно с порывами до 14 м/с.

В Витебске и Могилеве температура воздуха днем составит +4…+6°C. В этих областных центрах во вторник также ожидается облачная погода и временами дождь. Ветер юго-западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с.