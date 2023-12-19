В Уссурийске состоялась необычная свадьба

Николай планирует остаться в Уссурийске после окончания срока наказания. Он намерен продолжить работу на предприятии «Никольск», где нашел не только занятие, но и дружескую поддержку. Свадьба Николая и Дарьи стала еще более значимой, так как молодая пара ожидает рождения сына в марте следующего года.