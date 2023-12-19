В Уссурийске состоялась необычная свадьба

В Уссурийске состоялось уникальное событие — свадьба Николая, осужденного на принудительные работы, и его возлюбленной Дарьи. Официальная регистрация брака произошла на предприятии «Никольск», где Николай работал электромонтером. Церемония прошла в закрытом кругу, без участия родственников, но при поддержке сотрудников исправительного центра.
Николай планирует остаться в Уссурийске после окончания срока наказания. Он намерен продолжить работу на предприятии «Никольск», где нашел не только занятие, но и дружескую поддержку. Свадьба Николая и Дарьи стала еще более значимой, так как молодая пара ожидает рождения сына в марте следующего года.
Кстати, итоги работы за 2023 год подводят отделы записи гражданского состояния Владивостока. С мая этого года сложная структура претерпела ощутимые изменения в организации. Шесть отделов ЗАГСа преобразовали в четыре, и все они объединились под крылом нового управления.
Как сообщили в администрации города, новация была направлена на оптимизацию управленческих процессов и на повышение качества услуг. В результате улучшилась ситуация по техническому оснащению отделов. А для жителей краевого центра проведено ряд интересных мероприятий.