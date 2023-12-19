В Кузбассе 31 учитель, переехавший в село, получит миллион рублей

В этом году 31 кузбасский молодой педагог, переехавший в село или рабочий посёлок с населением меньше 50 тыс. человек, получит миллион рублей. Помимо этой разовой выплаты, учителя-селяне могут рассчитывать на компенсацию оплаты ЖКХ и предоставление временного жилья.
Так, для молодых специалистов в регионе действует 9 доходных домов (в них кузбассовцы могут жить пять лет и платить только за «коммуналку»): два в Ленинске-Кузнецком, по одному — в Анжеро-Судженске, Белове, Юрге, Кемерове, Прокопьевске, а также в Крапивинском и Чебулинском округах.
С 1 января 2024 года педагогу, подготовившему победителя заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, будут выплачивать 30 тысяч рублей, подготовившему призёра — 20 тысяч рублей.
В этом году единовременное пособие (от 22 до 34 тыс. рублей) получили 97 молодых специалистов, переехавших на работу в посёлки и села. Свои меры поддержки учителей вводят муниципалитеты.