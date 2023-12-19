В Кузбассе 31 учитель, переехавший в село, получит миллион рублей

Так, для молодых специалистов в регионе действует 9 доходных домов (в них кузбассовцы могут жить пять лет и платить только за «коммуналку»): два в Ленинске-Кузнецком, по одному — в Анжеро-Судженске, Белове, Юрге, Кемерове, Прокопьевске, а также в Крапивинском и Чебулинском округах.