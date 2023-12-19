Омским школьникам выдали мороженные яблоки на обед

«Сегодня ребенок пришёл со школы и принёс такое яблоко. Вот, что дают по бесплатному питанию с 1 по 4 классы. Как такое яблоко можно давать детям? Оно мягкое, подмороженное. И это бесплатное питание в нашей школе», — рассказал пожаловавшийся омич.