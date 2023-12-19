Владивосток готовится к встрече Нового года

В преддверии нового, 2024-го года для жителей и гостей Владивостока подготовлена насыщенная праздничная программа. Развлекательно-игровые мероприятия с участием аниматоров, весёлые конкурсы, игры, концерты, творческие мастер-классы пройдут как до, так и после Новогоднего праздника.



Праздничные представления уже прошли в парке «Солнышко», в Снеговой Пади и в сквере «Китенок». Сейчас готовятся представления на открытых районных площадках, в скверах и парках Владивостока, в том числе, в селе Береговом, на островах Попова и Русский, а также в поселке Трудовое.



20 декабря: