Владивосток готовится к встрече Нового года

В преддверии нового, 2024-го года для жителей и гостей Владивостока подготовлена насыщенная праздничная программа. Развлекательно-игровые мероприятия с участием аниматоров, весёлые конкурсы, игры, концерты, творческие мастер-классы пройдут как до, так и после Новогоднего праздника.
Праздничные представления уже прошли в парке «Солнышко», в Снеговой Пади и в сквере «Китенок». Сейчас готовятся представления на открытых районных площадках, в скверах и парках Владивостока, в том числе, в селе Береговом, на островах Попова и Русский, а также в поселке Трудовое.
20 декабря:
Юным приморцам создадут предпраздничное настроение.
В 13:00 на ул. Ильичева, 15 — представление «Новогодний хоровод».
В Доме книги на Светланской, 43 работает Новогодняя ярмарка товаров в рамках международного сотрудничества — Дня ЯКАО и Дней провинции Цзилинь. Выставка будет работать до 30 декабря.
22 декабря в 15:00 в кинотеатре «Океан» подведут итоги конкурса «Лучшая новогодняя елочная игрушка». Конкурс стартовал 11 декабря. Лучшие работы направят на украшение новогодних елок, городских общественных пространств. Авторов лучших 12 работ наградят грамотами управления культуры Владивостока и подарками.
31 декабря горожан ждет праздничная концертная программа. Она пройдет в интерактивном формате. Жители и гости города станут не просто зрителями, а участниками шоу. Новогодняя ночь во Владивостоке всегда отличалась низкими температурами, поэтому для собравшихся на площади приготовлены интерактивные перформансы, выступления лучших творческих коллективов и исполнителей Приморского края, танцевально-вокальная программа с эффектом погружения.
Завершится программа красочным фейерверком. Фейерверки также будут запущены для жителей острова Русский, Попова, села Береговое и поселка Трудовое. Вместе со всей страной гости и жители Владивостока, которые примут решение остаться на площади до полуночи, услышат и увидят поздравление президента Российской Федерации с главной сцены.
В первую новогоднюю неделю ежедневно на центральной площади города будут проходить концерты, фестивали и конкурсы. 1 января в 12:00 состоится концертная программа «Здравствуй, Новый год!». С 2 по 6 января в 12:00 запланирована концертно-развлекательная программа «Пусть праздник всем подарит чудо».
С 1 по 7 января в 14:00 намечена трансляция мульфильмов «Новогодний мультишок».
На 7 января традиционно запланировано празднование Рождества Христова. В этот день на главной площади Владивостока состоится праздничный концерт. С творческими номерами выступят коллективы и сольные исполнители из Владивостока, городов и районов Приморья. Со светлым праздником Рождества всех собравшихся поздравят представители духовенства. Программа начнется в 12:00.