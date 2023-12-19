Какой будет ростовская погода перед Новым годом

Если смотреть аналогичную погоду в прошлом году, то сейчас это похолодание проходит, придет потепление. Две недели идет потепление, а потом уже опять должно прийти похолодание. Если всё будет идти по такому сценарию, то на Новый год, может быть, даже температура будет отрицательной. И будет наблюдаться снег.