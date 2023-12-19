Какой будет ростовская погода перед Новым годом

Новогодняя ночь в Ростове может быть снежной, считает климатолог Александр Иошпа, чьи выводы основаны на многолетних наблюдениях.
Если смотреть аналогичную погоду в прошлом году, то сейчас это похолодание проходит, придет потепление. Две недели идет потепление, а потом уже опять должно прийти похолодание. Если всё будет идти по такому сценарию, то на Новый год, может быть, даже температура будет отрицательной. И будет наблюдаться снег.
Климатолог добавил, что погода может резко измениться. Если в Ростовскую область придет антициклон, то температура может упасть до минус 20, а ветер усилится. Если нет, то температура будет около нуля, но на улицах будут гололед и сильный ветер.
По прогнозу Ростовского гидрометцентра, в середине этой недели ожидается потепление. Уже в среду столбик термометра может подняться до 10 градусов, — сообщил ТГ-канал сайта 161.ru.