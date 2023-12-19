Чтобы получить визу в Китай приморцам придется сдавать отпечатки пальцев

С 25 декабря Генеральное консульство КНР во Владивостоке начнет применять систему биометрических виз. После заполнения анкеты заявителю необходимо будет сдать отпечатки десяти пальцев, но для некоторых граждан сделали исключение, сообщает ИА PrimaMedia.
Как рассказали в генконсульстве, от сдачи отпечатков пальцев освобождаются: дети до 14 лет и те, кому за 70, граждане, у которых есть дипломатические паспорта, служебные визы или визы вежливости (выдается иностранцам, которым необходимо оказать прием в силу особенностей правового положения), те, у кого отпечатки пальцев сохранились с тем же паспортом в течение последних 5 лет, и люди, у которых повреждены пальцы.
Кроме того, с 25 декабря 2023 года по 31 декабря 2024 года освобождаются от сдачи отпечатков пальцев заявители на получение однократных или двукратных виз для бизнес (M), туристических (L), семейных (Q2), транзитных (G) целей и виз для членов экипажей (C).
В ведомстве напоминают, что подделывание отпечатков пальцев или попытка выдачи себя за другое лицо для сохранения отпечатков пальцев приведет к отказу во въезде в Китай.