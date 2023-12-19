Чтобы получить визу в Китай приморцам придется сдавать отпечатки пальцев

Как рассказали в генконсульстве, от сдачи отпечатков пальцев освобождаются: дети до 14 лет и те, кому за 70, граждане, у которых есть дипломатические паспорта, служебные визы или визы вежливости (выдается иностранцам, которым необходимо оказать прием в силу особенностей правового положения), те, у кого отпечатки пальцев сохранились с тем же паспортом в течение последних 5 лет, и люди, у которых повреждены пальцы.