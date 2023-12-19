Автор «Слово пацана» Роберт Гараев напишет книгу о женских бандах

Автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970−2010-х» Роберт Гараев на фоне успеха его произведения объявил о новом труде. Писатель работает над книгой о женских бандах — так называемых «бабских конторах». О творческих планах Гараев заявил на творческой встрече в Казани.
По словам автора, идея написания такой книги у него созрела давно, проблема была в том, что женщины не хотят вспоминать свое криминальное прошлое. Их отношение изменилось после успеха сериала «Слово пацана», сообщает Forbes.
Гараев уточнил, что мир «бабских контор» не такой масштабный, как мужские группировки, но истории там не менее страшные.
Ранее мы сообщали, что в Татарстане книгу «Слово пацана» о казанских ОПГ продают за 15 тысяч рублей.