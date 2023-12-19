Доктор Мясников сказал, сколько может длиться затянувшаяся пневмония

Российский кардиолог, телеведущий Александр Мясников в телеграм-канале рассказал, сколько может длиться затянувшаяся пневмония и предупредил об опасности.
Он отметил, что речь идет про так называемую внебольничную пневмонию, которую человек заболел вне стен больницы. Врач акцентировал внимание на том, что с начала лечения примерно через 3−5 дней наступает субъективное улучшение самочувствия. Что касается кашля и усталости, то данные симптомы уходят примерно через две недели. Однако нормализация рентгенологической картины наступает только через 30 дней.
Кардиолог подчеркнул, что на рентгене пневмония будет видна еще месяц даже в том случае, если все прошло. Он также добавил, что бывают случаи, когда рентгенологическая картина приходит в норму через один-два месяца. Если речь идет про тяжелую пневмонию, то — три-пять месяцев.
Говоря про причины затянувшейся пневмонии, Мясников назвал хронические обструктивные заболевания легких, диабет, болезни почек, а также сердечную недостаточность. Он обратил внимание на возраст 50+. Кроме того, как именно будет развиваться пневмония, зависит и от возбудителя. Врач заметил, что микоплазма лечится быстро.