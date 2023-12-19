Доктор Мясников сказал, сколько может длиться затянувшаяся пневмония

Он отметил, что речь идет про так называемую внебольничную пневмонию, которую человек заболел вне стен больницы. Врач акцентировал внимание на том, что с начала лечения примерно через 3−5 дней наступает субъективное улучшение самочувствия. Что касается кашля и усталости, то данные симптомы уходят примерно через две недели. Однако нормализация рентгенологической картины наступает только через 30 дней.