Арктический мороз обрушится на край: Примгидромет предупреждает о похолодании

Пришедшие в Приморье на этой неделе сильные морозы пока не собираются отступать. Мало того, в среду и четверг, 20 и 21 декабря, синоптики прогнозируют очередное понижение температур. В отдельных районах края столбик термометра опустится ниже −41°C, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
В среду 20 декабря в регион хлынут арктические северо-западные воздушные массы, принеся с собой очередную волну холода.
Ночью морозы усилятся до −25…-32°C, в горных районах края температура опустится до −34…-41°C, на побережье и юго-востоке она составит от −17 до −24°C. Днем воздух «прогреется» до −17…-24°C, на юго-западе и побережье −12…-16°C.
После этого температура в крае начнет постепенно подниматься и в последний день года на побережье может подняться до 0 или даже вернуться в «красную» зону термометров. Впрочем, этот предварительный прогноз синоптики еще уточнят.