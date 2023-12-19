Синоптики рассказали, какой будет в Хабаровске предновогодняя неделя

Ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Никита Перерва в эфире телеканала «Россия24» рассказал о том, чего стоит ждать жителям столицы региона в предновогоднюю неделю. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» несмотря на то, что температура воздуха будет выше, чем в последнее время, значительного потепления ждать всё-таки не стоит.
По словам специалиста, причина аномально морозной погоды, которая наблюдается сейчас, стал холодный фронт, который пришёл в Хабаровский край с северо-западного направления. Кроме того, воздух сейчас дополнительно выхолаживается над континентом в условиях длинных декабрьских ночей. Причём, с учётом относительно высокой влажности воздуха и силы ветра, температура кажется ещё ниже, чем есть на самом деле.
— Самые низкие температуры мы сейчас наблюдаем в Верхнебуреинском районе края — до −46 градусов по Цельсию. Но юге региона регистрируем в пределах −38…-39 ниже нуля. В Хабаровске пока самая низкая температура была минувшей ночью — это −30 градусов. Мы ожидаем, что холоднее всего у нас в регионе будет 22 декабря. Даже в Хабаровске воздух может остыть до −32…-34 градусов. По районам края от-35 и ниже. Так что самое морозное время у нас ещё впереди, — сказал Никита Перерва.
Он также отметил, что период аномально холодной погоды в Хабаровском крае продлится до
Что касается сильных осадков, их синоптик также не прогнозирует вплоть до начала следующего года. Над континентом наблюдается область высокого давления, так называемый Сибирский антициклон, который защищает нас от снегопадов.