Синоптики рассказали, какой будет в Хабаровске предновогодняя неделя

— Самые низкие температуры мы сейчас наблюдаем в Верхнебуреинском районе края — до −46 градусов по Цельсию. Но юге региона регистрируем в пределах −38…-39 ниже нуля. В Хабаровске пока самая низкая температура была минувшей ночью — это −30 градусов. Мы ожидаем, что холоднее всего у нас в регионе будет 22 декабря. Даже в Хабаровске воздух может остыть до −32…-34 градусов. По районам края от-35 и ниже. Так что самое морозное время у нас ещё впереди, — сказал Никита Перерва.