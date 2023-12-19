Почти не двигалась: ночного хищника спас автомобилист на дороге в Приморье

По словам «спасителя», мужчина ехал по своим делам, когда заметил на обочине дороги птицу. Сова уже почти не двигалась, будто бы замерла. Оно и понятно: в Приморье вот уже который день властвуют аномальные морозы. Автомобилист не смог проехать мимо и забрал птицу с собой.