Почти не двигалась: ночного хищника спас автомобилист на дороге в Приморье

Житель Находки спас сову на обочине, сообщает ИА PrimaMedia.
По словам «спасителя», мужчина ехал по своим делам, когда заметил на обочине дороги птицу. Сова уже почти не двигалась, будто бы замерла. Оно и понятно: в Приморье вот уже который день властвуют аномальные морозы. Автомобилист не смог проехать мимо и забрал птицу с собой.
Уже дома мужчина отогрел сову, напоил и накормил.
«Ела наша красавица только сердечки, более крупную пищу не брала. Видимо, клюв у нее пострадал», — поделился приморец.
Оставлять дикое животное дома не было смысла, а потому «спаситель» нашел через соцсети специалистов, которым передал зверька. Там же эксперты рассказали, что спасенная птица — это серая неясыть. Как несчастное создание оказалось на обочине — доподлинно неизвестно. Не исключено, что птицу могла сбить машина.