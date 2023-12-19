Женщине, устроившей смертельное ДТП, избрана мера пресечения

17 декабря 23-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения на Toyota Prius врезалась на высокой скорости в выдвижную плиту заграждения железнодорожного переезда на улице Михаила Личенко. В аварии на месте погибла подруга лихачки. Также травмы различной степени тяжести получили дети 2015 и 2014 года рождения, находившиеся на задних сидениях автомобиля. Как оказалось, виновная уже лишалась прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения.