Женщине, устроившей смертельное ДТП, избрана мера пресечения

18 декабря прокурор Дальнереченского межрайоного суда поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения виновной в смертельном ДТП.
17 декабря 23-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения на Toyota Prius врезалась на высокой скорости в выдвижную плиту заграждения железнодорожного переезда на улице Михаила Личенко. В аварии на месте погибла подруга лихачки. Также травмы различной степени тяжести получили дети 2015 и 2014 года рождения, находившиеся на задних сидениях автомобиля. Как оказалось, виновная уже лишалась прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
Суд заключил подозреваемую под стражу на 2 месяца. Возбуждено уголовное дело.
Ход и результаты расследования уголовного дела по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) находятся на контроле в межрайонной прокуратуре.
Прокуратура контролирует вопрос об опеке детей, а надзорные органы следят за условиями их жизни и соблюдением прав.