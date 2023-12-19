Следователи проверят новокузнецкий пансионат на жестокое обращение с людьми

Так, в соцсетях появилась информация от родственницы пожилой женщины, которая утверждает, что пенсионерку в учреждении бьют: «Разместили бабушку в пансионат в трёхместной комнате, но, как только мы уехали, бабушку перевели на 3-й этаж в комнаты закрытого типа (для буйных). Всё это время мы находились с пансионатом на связи и они утверждали, что с бабушкой всё хорошо и приехать можно только через две недели. Сегодня мы посетили бабушку, и она нам рассказала, что сотрудники избивают её палкой, орут матами и ведут себя с постояльцами, как конвой в тюрьме».