Следователи проверят новокузнецкий пансионат на жестокое обращение с людьми

Следователи проверят новокузнецкий пансионат, на жестокое обращение в котором жалуются кузбассовцы. По данным СМИ, пожилых людей подвергают грубому обращению и применению физической силы.
Так, в соцсетях появилась информация от родственницы пожилой женщины, которая утверждает, что пенсионерку в учреждении бьют: «Разместили бабушку в пансионат в трёхместной комнате, но, как только мы уехали, бабушку перевели на 3-й этаж в комнаты закрытого типа (для буйных). Всё это время мы находились с пансионатом на связи и они утверждали, что с бабушкой всё хорошо и приехать можно только через две недели. Сегодня мы посетили бабушку, и она нам рассказала, что сотрудники избивают её палкой, орут матами и ведут себя с постояльцами, как конвой в тюрьме».
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего в рамках доследственной проверки по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
Также мы писали, что под домашний арест посадили бывшего директора нелегального кемеровского пансионата, по вине которого погиб 55-летний мужчина.