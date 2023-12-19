Между Казанью и Краснодаром запустят авиарейсы. Планируется, что их будет выполнять авиакомпания Nordwind. Пока запуску мешает лишь закрытие аэропорта в Краснодаре, как только он начнет работу, рейсы могут запустить, сообщил РБК Татарстан заместитель гендиректора авиакомпании Антон Маттис.