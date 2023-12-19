В Хабаровске «проклятые» улицы горожане чистят за свой счет

«А про район Подгаева не хотят вспомнить? А то ответ один и тот же номер телефона, где отвечают то же самое по бумаге. И третий год жители скидываются и нанимают трактора для чистки района, потому как мэрии наплевать на этих жителей. Столбы города, а лампочки МОРФ должны вкручивать, но дорога сама по себе, никто за них не отвечает, абсурд полный».