В Хабаровске «проклятые» улицы горожане чистят за свой счет

Хабаровчане довольно сложно переживают зиму. И вопрос не в особенностях климата, к нему тут привыкли на уровне генетики, а в элементарном дискомфорте. Последствия циклона, который обрушился на город в начале ноября, ликвидировать не могут полтора месяца. Горожанам не осталось ничего другого, как скидываться и чистить дороги за свой счет. Жители домов по улицам Подгаева и Гризодубовой в серьез полагают, что улицы прокляты:
«Полностью согласен со всеми: улицы Подгаева и Гризодубовой как две проклятые улицы! Хотя большой жилмассив с кучей детей, лицеем и садом! Просто мэр и администрация забила на наш район? Позорище! Люди скидываются на очистку со своих карманов!».
«А про район Подгаева не хотят вспомнить? А то ответ один и тот же номер телефона, где отвечают то же самое по бумаге. И третий год жители скидываются и нанимают трактора для чистки района, потому как мэрии наплевать на этих жителей. Столбы города, а лампочки МОРФ должны вкручивать, но дорога сама по себе, никто за них не отвечает, абсурд полный».
«Администрацию города не смущало строить лицей на улице, относящейся к МО, с единственной дорогой, ведущей к этому лицею, а как чистить эту дорогу, так не целесообразная трата бюджета… Поставить бы шлагбаум на въезде на улицу Подгаева, сразу найдется и хозяин дороги, и администрация вспомнит, что эта дорога к детскому саду и к школе ведет…».
По предварительным данным, жители оплачивают из своего кармана примерно 60 тысяч рублей на уборку улицы от снега. Однако в мэрии города на жалобы горожан отвечают весьма лаконично:
«В настоящее время этот участок не является муниципальной собственностью. Мы направили запрос уполномоченным органам для рассмотрения вопроса по передаче объекта в собственность города. Также жители могут самостоятельно обратиться за разъяснениями принадлежности объекта в департамент муниципальной собственности».