В Самаре ожидают оттепель с дождями: прогноз на неделю от синоптиков

Согласно прогнозу синоптиков Приволжского УГМС, на этой неделе в Самарской области жителей ожидают переменчивая и теплая погода. В ночь на 19 декабря температура воздуха составит от −1 до −6 градусов, с небольшими снежными осадками в некоторых районах. Дневные температуры колеблются от +1 до −4 градусов, с ожидаемым мокрым снегом и дождем.
В ночь на среду, 20 декабря, ветер усилится до 15−18 м/с, а снег сменится дождем. Дневные температуры поднимутся до +4 градусов. Однако многие самарцы не сильно рады теплой погоде, жителям города уже хочется пушистого снега и высоких сугробов.
Аналогичная погода ожидается с 21 по 23 декабря, с умеренным уменьшением силы ветра до 8−13 м/с и уменьшением количества осадков.
Этот прогноз отличается от начала декабря, который характеризовался аномальными морозами. Согласно синоптикам, такая неустойчивость связана с западно-восточным переносом воздушных масс и влажным воздухом из Атлантики.