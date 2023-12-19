В Самаре ожидают оттепель с дождями: прогноз на неделю от синоптиков

Согласно прогнозу синоптиков Приволжского УГМС, на этой неделе в Самарской области жителей ожидают переменчивая и теплая погода. В ночь на 19 декабря температура воздуха составит от −1 до −6 градусов, с небольшими снежными осадками в некоторых районах. Дневные температуры колеблются от +1 до −4 градусов, с ожидаемым мокрым снегом и дождем.