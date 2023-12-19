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2024 год в Башкирии будет Годом заботы о людях с ОВЗ

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня в своем ежегодном Послании Госсобранию республики предложил следующий год провести как Год заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья.
Источник: Башинформ

«Мы уделим самое серьезное внимание поддержке семей с особенными детьми, людям с инвалидностью трудоспособного возраста, организации их занятости, профессионального обучения, созданию доступной среды, социальной инфраструктуры, систем реабилитации и социализации. В целом здесь нужно решать вопросы комплексно, строить эту работу исходя из посыла, что на самом деле это люди с безграничными возможностями. И наша задача — создать среду, внедрить технологии, которые помогают людям повысить качество жизни. Прошу правительство подготовить соответствующий план мероприятий».

сказал Радий Хабиров

По словам руководителя республики, прежде всего, нужно очень хорошо поработать над нормативно-правовой базой, а также полностью проанализировать и систематизировать помощь людям с ОВЗ.

«Это не значит, что мы в следующем году позаботимся об этих людях и все, мы должны дать реальный сильный толчок в разрешении этой проблемы. Мы часто говорим “люди с ограниченными возможностями здоровья”, по сути же — это люди с безграничными возможностями и мы должны помочь им жить полноценной жизнью», — обратился Глава Башкирии к депутатам.

По данным минтруда республики, сегодня в Башкирии проживают свыше 250 тысяч человек с инвалидностью, около 93 тысяч из них — трудоспособного возраста.

Ранее «Башинформ» рассказывал о том, как в Башкирии помогают «особенным» детям и взрослым.

здоровье