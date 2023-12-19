2024 год в Башкирии будет Годом заботы о людях с ОВЗ

«Мы уделим самое серьезное внимание поддержке семей с особенными детьми, людям с инвалидностью трудоспособного возраста, организации их занятости, профессионального обучения, созданию доступной среды, социальной инфраструктуры, систем реабилитации и социализации. В целом здесь нужно решать вопросы комплексно, строить эту работу исходя из посыла, что на самом деле это люди с безграничными возможностями. И наша задача — создать среду, внедрить технологии, которые помогают людям повысить качество жизни. Прошу правительство подготовить соответствующий план мероприятий».
По словам руководителя республики, прежде всего, нужно очень хорошо поработать над нормативно-правовой базой, а также полностью проанализировать и систематизировать помощь людям с ОВЗ.
«Это не значит, что мы в следующем году позаботимся об этих людях и все, мы должны дать реальный сильный толчок в разрешении этой проблемы. Мы часто говорим “люди с ограниченными возможностями здоровья”, по сути же — это люди с безграничными возможностями и мы должны помочь им жить полноценной жизнью», — обратился Глава Башкирии к депутатам.
По данным минтруда республики, сегодня в Башкирии проживают свыше 250 тысяч человек с инвалидностью, около 93 тысяч из них — трудоспособного возраста.
Ранее «Башинформ» рассказывал о том, как в Башкирии помогают «особенным» детям и взрослым.