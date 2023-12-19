2024 год в Башкирии будет Годом заботы о людях с ОВЗ

«Это не значит, что мы в следующем году позаботимся об этих людях и все, мы должны дать реальный сильный толчок в разрешении этой проблемы. Мы часто говорим “люди с ограниченными возможностями здоровья”, по сути же — это люди с безграничными возможностями и мы должны помочь им жить полноценной жизнью», — обратился Глава Башкирии к депутатам.