Как необычно украсить дом к Новому году

Новый год — время, когда все вокруг пропитывается атмосферой праздника. Свой дом тоже хочется украсить по-особенному. В конце концов, каждый создает праздничный уют самостоятельно. Дождик, мишура, силиконовые наклейки на окна — красиво, но не всегда правильно. По крайней мере, с точки зрения экологии.
Наш журналист подумал, как сделать так, чтобы украшения выглядели сказочно и при этом не навредили окружающей среде.
Заметим — редакция не призывает вас отказываться от всего «неэкологичного». Если хочется украсить дом дождиком — пожалуйста. Эта статья лишь покажет другую сторону праздника, где вы не только заботитесь о природе, но и весело проводите время с семьей.
Шишки, пряности и фантики.
Сейчас никто не может представить украшенный к празднику дом без гирлянды. Огонечки действительно создают особо теплую атмосферу в доме. Если вы хотите себе электрическую гирлянду, то лучше отдать предпочтение светодиодной — она будет потерблять меньше электроэнергии.
Однако есть и другие варианты, более интересные. Например, ароматная растяжка из сушеных фруктов и специй.
Так, вы можете засушить апельсины. Есть несколько способов:
- Духовой шкаф. Противень с подсушенными тряпочкой кружочками кладем на среднюю полку и выставляем низкую температуру, около 100. Приоткрываем дверцу духовки и оставляем апельсины на 3−4 часа. Каждые полчаса переворачивайте кружочки для равномерного высушивания фрукта. Обращаем внимание, что время сушки индивидуально. Ориентируйтесь на мощность вашей духовки.
- Батарея. Способ долгий, но ароматный. На предварительно продырявленный лист картона кладем фрукты. Дырок можете сделать побольше — с их помощью лучше циркулирует воздух. Оставляем конструкцию на батарее на несколько дней. Периодически кружочки надо переворачивать, чтобы они просушивались с обеих сторон равномерно.
- Сковорода. Апельсины также промакиваем салфеткой и выкладываем на лист пергамента. Последний надо предварительно расстелить на сковороде. На медленном огне подсушиваем фрукт, периодически переворачивая кружочки.
Готовые апельсинки можно продеть через бечевку или ленту, чередуя их с палочками корицы. У вас получится не только красивая, но и ароматная гирлянда.
Похожий фокус можно провернуть с шишечками. Предварительно нужно выбраться с близкими в лес, чтобы насобирать самые красивые или смешные экземпляры. После, за хвостики подвязываем шишки к выбранной нитке. Перед этим их можно обдать кипятком или ненадолго прогреть в духовке — для обеззараживания.
Еще один интересный вариант — фантики. Возможно, вы делали такие гирлянды в детстве или видели их у бабушек. Можно собрать пышное и яркое украшение, как это делали раньше, но мы предлагаем немного другой вариант.
Можно выбрать любые красивые обертки. Если вы всей душой любите Воронеж, то берите упаковку из-под одноименных вафельных конфет. Это будет феерия.
С обеих сторон фантика проделываем отверстия — можно сделать это дыроколом или иголкой. Через них продевается нитка или ленточка. Как не трудно догадаться, такую операцию нужно проделать и с другими обертками. В результате получаем симпатичную растяжку. Возможно даже с некогда памятными конфетами!
Не выбрасывайте старые игрушки.
Из старых игрушек можно сделать много интересного. Так, достаточно перекрасить старую игрушку-зверенка и вставить в нее специальное крепление для ленты. Их можно найти в любом магазине для творчества.
В нашем случае забытой игрушкой оказалась игрушка из дерева. Если вы умеете самостоятельно вырезать фигурки из фанеры, то можете взять идею с коровой на заметку.
Также редакция предлагает обратить внимание на старые или не очень красивые елочные шарики. Для создания оригинального изделия вам потребуется бечевка или пряжа, клей и терпение.
Шарик обезжириваем и покрываем клеем. На липкий слой рядами наматываем выбранную нить пока игрушка не приобретет такой вид:
Сверху шарик можно дополнительно украсить бусинами, пайетками или стразами.
Также можно попробовать сделать вот такие украшения:
Удивительно, но их сделали из шариковых дезодорантов. Схема простая: раскаленной иглой делаем прокол в шарике, внутрь вставляем крепление из проволоки с бусиной. Вы можете придумать любой держатель, главное — закрепить результат клеевым пистолетом.
Вставляем ленту и наряжаем елку креативным украшением.
Обрезки ткани превращаются… Превращаются…
В елочную игрушку, конечно.
Понравившуюся выкройку переносим на изнаночную сторону ткани простым карандашом. С небольшим отступом, около 3−4 мм, вырезаем будущую фигурку и соединяем со вторым отрезом с помощью булавок лицевой стороной друг к другу.
Мелкими стежками скрепляем кусоки ткани. Обязательно оставляем небольшую прорезь для дальнейшей набивки игрушки.
По всему периметру отступа необходимо вырезать треугольнички — так швы при выворачивании ткани будут ровными. Эту процедуру проделываем аккуратно, чтобы не задеть стежки.
Осталось вывернуть игрушку и набить ее синтепоном или другими обрезками ткани. Олень сшит немного по другой схеме, но вы можете взять его очертания как трафарет.
Кстати, на отрезах ткани можно вышить крестиком новогоднюю картинку и сделать ароматическое саше.
Схема такая же, как и выше, но в верхней части фигурки нужно оставить большую прорезь для заполнения мешочка специями. Хорошо пахнуть будет бадьян и гвоздика.