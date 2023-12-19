Хабиров поручил построить гостиницу в заповеднике «Шульган-таш»

В заповеднике «Шульган-таш» в Бурзянском районе Башкирии планируется построить гостиницу. Такое поручение глава региона Радий Хабиров дал правительству, выступая с посланием перед депутатами Госсобрания 19 декабря.
По его словам, после строительства нового музейного комплекса туристический поток в Бурзянский район вырос до 100 тыс. человек в год.
«Прошу правительство республики проработать вопрос строительства гостиничного комплекса вблизи историко-культурного центра “Шульган-таш”», — отметил Радий Хабиров.
Всего в 2023 году Башкирию посетили 2 млн туристов, турпоток увеличился на 20%. Финансирование из федерального бюджета составило почти 1,5 млрд рублей, это рекордный показатель.